Dybala e Pellegrini rinnovano con la Roma? Ecco il parere dei bookie. Intanto Greenwood e Scamacca...

La Roma ha ritrovato la Champions dopo 7 anni e adesso può guardare al futuro con più ottimismo. E risorse da investire. Il primo step della campagna estiva passa dai rinnovi , su tutti quelli di Dybala e Pellegrini. Resteranno a Roma al primo settembre? Ecco il parere dei bookmaker.

Dybala e Pellegrini: rinnovo vicino per i bookie

Prima del derby vinto con la Lazio le parole di Dybala avevano fatto rumore: potrebbe essere il mio ultimo derby in maglia giallorossa. In poche settimane però tutto è cambiato, tanto che gli agenti della Joya stanno trattando il rinnovo con intesa che potrebbe essere trovata a circa 3 milioni l'anno. Per la fumata bianca sembra solo una questione di tempo, quote dei bookie alla mano. Dybala alla Roma al 1° settembre è offerto a 1.05, adesso il Boca Jrs è in seconda fila ed è proposto a 5.

Alla voce "rinnovi" si iscrive anche Lorenzo Pellegrini. Stagione difficile per il capitano giallorosso, tormentato dagli infortuni ma capace di lasciare il segno con gol pesanti e sempre presente accanto alla squadra, come capitato nel derby con la Lazio e nell'ultima di campionato a Verona. Anche su Pellegrini ci sarebbe unione d'intenti tra club e giocatore, tanto che per formalizzare il rinnovo dovrebbe essere necessario qualche altro giorno. Ne sono convinti i bookie che bancano a 1.10 l'ipotesi che Pellegrini resti alla Roma alla scadenza del calciomercato estivo. Il Tottenham, a 9, rappresenta la prima alternativa in lavagna mentre tutte le altre piste sono a quote molto più alte.

Scamacca alla Roma: quota in picchiata

Una volta sistemata la questione rinnovi, la Roma penserà ai nuovi acquisti. I nomi più caldi del momento sono quelli di Greenwood e Scamacca e dalle valutazioni aggiornate dei bookie emergono indizi chiari: le quote sono in picchiata, segno che il (doppio) affare può andare in porto. Scamacca alla Roma attualmente è in lavagna a 2.00 mentre Greenwood, (altro pupillo di Gasperini) nella Capitale si gioca a 3.00.