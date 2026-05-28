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Pronostico Monza-Catanzaro, quanti gol all’U-Power Stadium? Occhio ai precedenti© LAPRESSE

Pronostico Monza-Catanzaro, quanti gol all’U-Power Stadium? Occhio ai precedenti

La Serie B si appresta a regalare l’ultimo verdetto: brianzoli vicinissimi alla promozione in Serie A dopo la vittoria per 2-0 ottenuta al “Ceravolo"
Federico Vitaletti
3 min
TagsPronostico Monza-CatanzaroFinale Playoff Serie Bquote


La Serie B 2025/26 si appresta ad emettere l’ultimo verdetto. Venerdì sera, alle ore 20, si gioca la partita di ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Sette giorni fa, al “Ceravolo”, ha vinto la squadra di Paolo Bianco per 2-0. Un successo meritato, con i brianzoli che hanno chiuso con 5 tiri nello specchio a 1, anche se l’uno-due che ha deciso la sfida è arrivato tra il 77’ e l’89’, quando il match sembrava destinato a chiudersi in parità. Decisivi i gol di due subentrati, Hernani e Caso, due vere prodezze. Del resto il Monza non ha chiuso per... caso al terzo posto al termine della stagione regolare. Ecco il pronostico di Monza-Catanzaro.

Comparazione quote Monza-Catanzaro: esito Goal

Cutrone e compagni possono sfruttare il fattore campo nella gara di ritorno, in cui anche un ko con due reti di scarto li promuoverebbe in Serie A proprio in virtù del loro miglior piazzamento (i calabresi hanno  chiuso in quinta posizione). Il Catanzaro è uscito dal Ceravolo tra gli applausi del suo pubblico.  Un giusto tributo ad una squadra che ha dato tutto e forse, alla lunga, ha pagato la fatica degli impegni con Avellino e Palermo. Il Monza si conferma bestia nera di Aquilani: nei tre precedenti stagionali i brianzoli hanno all’attivo due successi e un pareggio. Tutti risultati caratterizzati dal Multigol 2-3. Da tener presente, poi, che il Monza in sette delle ultime otto partite è sempre andato a segno due o tre volte. Tutti fattori che contribuiscono a rendere ancora più in salita la strada che porta da Catanzaro alla Serie A: un traguardo che i calabresi non festeggiano da ben 43 anni. Per le quote, il popolo giallorosso dovrà aspettare ancora per tornare nel calcio dei grandi. La promozione in A del Monza è proposta a 1.40, quella del Catanzaro a 3.00. Anche sull’esito di questi 90 minuti (non sono previsti supplementari e rigori) i bookie sembrano avere le idee chiare. Favorito il Monza, una cui vittoria è offerta a 1.80. Il pareggio si gioca a 3.75, il 2 del Catanzaro oscilla tra 4.00 e 4.30. Visto che, come detto, negli scontri diretti tra le due formazioni si sono sempre visti due o tre gol, è doveroso considerare il Multigol 2-3: quota 1.85 su Eplay24 e NetBet, 2.00 su Sisal. Il Catanzaro magari non riuscirà nell’impresa ma almeno un gol proverà a realizzarlo. L’ipotesi che entrambe vadano a segno  è in lavagna a 1.72 su Eplay24, a 1.68 su BetFlag, a 1.67 su Eurobet.

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