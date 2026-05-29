Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 29 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Psg-Arsenal, le quote sorridono a Luis Enrique ma nel primo tempo...© EPA

Pronostico Psg-Arsenal, le quote sorridono a Luis Enrique ma nel primo tempo...

A Budapest la sfida finale tra lo spagnolo e Arteta, che vuole regalare ai Gunners la prima Champions della loro storia
Federico Vitaletti
3 min
TagsPronostico Psg-ArsenalquoteFinale di Champions

La finale di Champions League è l’ultimo grande appuntamento della stagione 2025/26 per quanto riguarda le competizioni per club. Prima di pensare ai Mondiali tocca a Psg e Arsenal illuminare la notte di Budapest, tenendo però presente che il fischio d’inizio della finale è previsto per le ore 18.00 di sabato 30 maggio. Ecco quote e pronostico di Psg-Arsenal

Pronostico Psg-Arsenal: X primo tempo

Da un lato le ambizioni di riconferma dei campioni in carica di Luis Enrique, che lo scorso anno hanno inflitto un pesantissimo 5-0 all’Inter. Dall’altro, i sogni del club londinese di centrare l’accoppiata Premier/Champions per rendere indimenticabile il 2026. I Gunners tornano a giocare una finale di Champions a distanza di 20 anni, quando furono sconfitti dal Barcellona. Per la verità lo scorso anno ci sono andati vicinissimi ma, caso strano, fu proprio il Psg a mettersi di traverso. Un gol-lampo di Dembelé (su assist di Kvaratskhelia) decise  la semifinale d’andata giocata a Londra, al ritorno il bis francese per 2-1. Un Psg che ha vinto il titolo di campione di Francia dopo un duello serrato con il Lens. In semifinale di Champions i francesi avevano eliminato il Bayern Monaco e, andando a ritroso, Liverpool, Chelsea e Monaco sempre nella fase ad eliminazione diretta. Nella prima fase solo un 11° posto per il Psg, impeccabile invece l’Arsenal: 8 vittorie su 8 e appena 4 gol subìti nelle prime 8 partite. Dagli ottavi in poi sono arrivate le sofferenze impreviste per i Gunners, contro Leverkusen, Sporting e Atletico Madrid. Tutti e sei gli incontri, tra l’altro, sono terminati con l’Under 2,5 a referto. Sarà anche la finale di Luis Enrique e Arteta, spagnoli entrambi ma con sistemi di gioco diversi. Obiettivo comune: la vittoria, traguardo che i bookie vedono più alla portata dei francesi. Il segno 1 al 90’ è proposto a 2.25 da Bwin, a 2.30 da Bet365 e Eplay24. Il 2 si gioca mediamente 3.15, il pareggio (che manca in una finale di Champions dal derby Real-Atletico del 2015/16) a 3.25. I campioni non mancano di certo su entrambi i fronti e almeno inizialmente potrebbe prevalere la linea della massima attenzione. L’ipotesi X primo tempo nella finale di Budapest è in lavagna a 2.10 su Bwin e Snai, a 2.15 su Eplay24. Tra Under 2,5 e Over 2,5 l’ago della bilancia pende, di poco, dalla parte del primo: quota 1.77 contro il 2.00 previsto per l’Over.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS