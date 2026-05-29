Pronostico Kfum Oslo-Tromso, sorprese in vista? Ecco gli esiti da considerare

Pronostico Kfum Oslo-Tromso: Goal

Il Tromso, dopo aver perso (0-5) con il Bodo/Glimt, ha pareggiato in casa nell’ultimo turno (1-1) con il modesto Aalesund e il 7 marzo scorso è stato eliminato, negli ottavi di finale della Coppa di Norvegia, proprio dal Kfum che si è imposto per 2-1. L’esito della sfida a questo punto diventa apertissimo con il Goal e/o l’Over 2,5 che si lasciano preferire. Il Goal è quotato a 1.71 da Eplay24, a 1.70 da Bet365, a 1.67 da Snai. L’Over 2,5 si può giocare a 1.87 su Eplay24 e Snai, a 1.85 su Bwin.