Prossimo allenatore del Milan, il casting è apertissimo: ecco chi è il favorito secondo i bookie

Tanti candidati dall'estero ma la prima scelta è un... Italiano . Se volessimo sintetizzarla così, ecco la situazione relativa al prossimo allenatore del Milan . Il casting di Cardinale e Ibrahimovic è apertissimo e i nomi sul tavolo sono tanti. Scopriamo chi è il favorito dei bookie a ereditare da Allegri la panchina del Milan , con scadenza fissata al 1° settembre.

Comparazione quote: Vincenzo Italiano prossimo allenatore del Milan

Come detto le piste che portano agli allenatori stranieri sono tante, vedi Pochettino e Rangnick. Ma per loro c'è un Mondiale da affrontare, il che potrebbe essere un problema vista l'urgenza rossonera di trovare il prima possibile l'erede di Max Allegri. Ecco perchè, secondo i bookmaker, Vincenzo Italiano è uno dei papabili, anzi al momento il favorito. Il tecnico si è separato consensualmente dal Bologna e potrebbe rappresentare l'uomo giusto per il rilancio del Diavolo. I bookie ci credono: Italiano prossimo allenatore del Milan è a 3.50 su BetFlag e Planetwin, a 4.00 su Eurobet. Secondo alcuni operatori resta viva l'ipotesi (quota 12) di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan ma, ancora più probabile, è che sia Pochettino il prossimo allenatore del Diavolo. L'attuale Ct degli Usa si gioca... in rossonero al 1° settembre tra 4 e 5. A conferma di come sia un discorso quanto mai aperto, i bookie inseriscono nella cerchia dei papabili anche Xavi (quote tra 5.00 e 7.00) e l'ex Bologna e Juventus Thiago Motta: per lui quote comprese tra 7.50 e 11.0.