Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 29 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Prossimo allenatore del Milan, il casting è apertissimo: ecco chi è il favorito secondo i bookie© LAPRESSE

Prossimo allenatore del Milan, il casting è apertissimo: ecco chi è il favorito secondo i bookie

Tante opzioni estere in lavagna ma la prima scelta è un... italiano
Federico Vitaletti
2 min
TagsProssimo allenatore MilanAntonio ConteThiago Motta

Tanti candidati dall'estero ma la prima scelta è un... Italiano. Se volessimo sintetizzarla così, ecco la situazione relativa al prossimo allenatore del Milan. Il casting di Cardinale e Ibrahimovic è apertissimo e i nomi sul tavolo sono tanti. Scopriamo chi è il favorito dei bookie a ereditare da Allegri la panchina del Milan, con scadenza fissata al 1° settembre.

Comparazione quote: Vincenzo Italiano prossimo allenatore del Milan

Come detto le piste che portano agli allenatori stranieri sono tante, vedi Pochettino e Rangnick. Ma per loro c'è un Mondiale da affrontare, il che potrebbe essere un problema vista l'urgenza rossonera di trovare il prima possibile l'erede di Max Allegri. Ecco perchè, secondo i bookmaker, Vincenzo Italiano è uno dei papabili, anzi al momento il favorito. Il tecnico si è separato consensualmente dal Bologna e potrebbe rappresentare l'uomo giusto per il rilancio del Diavolo. I bookie ci credono: Italiano prossimo allenatore del Milan è a 3.50 su BetFlag e Planetwin, a 4.00 su Eurobet. Secondo alcuni operatori resta viva l'ipotesi (quota 12) di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan ma, ancora più probabile, è che sia Pochettino il prossimo allenatore del Diavolo. L'attuale Ct degli Usa si gioca... in rossonero al 1° settembre tra 4 e 5. A conferma di come sia un discorso quanto mai aperto, i bookie inseriscono nella cerchia dei papabili anche Xavi (quote tra 5.00 e 7.00) e l'ex Bologna e Juventus Thiago Motta: per lui quote comprese tra 7.50 e 11.0.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS