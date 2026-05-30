Amichevole Giappone-Islanda, il pronostico ha i colori del Sol Levante

Guardi il ruolino di marcia del Giappone e pensi che sia farina del sacco di Francia o Spagna. Invece è tutto vero: a macinare vittorie, anche di grande prestigio, sono proprio i “Blue Samurai”. Un’armata terribile che a fine marzo ha vinto a zero le amichevoli giocate in trasferta contro Scozia e Inghilterra. Il match winner della sfida disputata a Londra è stato Mitoma, la cui stella non potrà tuttavia brillare nella kermesse estiva di Messico, Stati Uniti e Canada: causa infortunio, l’ala del Brighton è stata esclusa dalla lista dei convocati. Tornando al Giappone, a ottobre 2025 aveva castigato anche il Brasile in amichevole: un 3-2 maturato in rimonta, con i nipponici capaci di sfruttare “l’effetto Tokyo” per segnare tre gol nella ripresa e conquistare lo scalpo della Seleçao. Risultati che, dunque, creano una certa hype intorno alla nazionale giapponese, che intanto avrà l’occasione di mostrare le sue qualità nell’esibizione in programma domenica 31 maggio alle 12.25 (in Italia) contro l’Islanda. Ecco quote e pronostico del match.