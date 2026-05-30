Allsvenskan, 10ª giornata: il pronostico di Aik-Sirius

Anche nel calcio sono poche le cose che il tempo non cambia. Approfittando della conclusione dei principali campionati europei l’attenzione si sposta sui tornei scandinavi e, in Svezia , si scopre che dopo dieci sole giornate l’Allsvenskan (la massima serie svedese) ha già un padrone. Il Malmo ? Il Goteborg ? Neanche per sogno... Delle squadre che una volta recitavano un ruolo di primo piano sia in patria che in Europa adesso non c’è più traccia. L’anno scorso il campionato svedese è stato vinto per la prima volta dal Mjallby e quest’anno, a proposito del... padrone, c’è il Sirius che ha già preso il largo conquistando 25 punti in 9 partite con ben 8 lunghezze di vantaggio sul terzetto formato da Hammarby, Hacken e Elfsborg (due delle quali hanno anche una gara in più all’attivo).

Vince il Sirius? Che quota per il 2!

La corsa della capolista continua proprio oggi sul campo dell’Aik che di punti ne ha meno della metà della prima della classe (soltanto 12) e, tanto per restare in tema di... 50%, ha anche realizzato soltanto 12 reti (il Sirius, miglior attacco del campionato, ne ha messi a segno 24, esattamente il doppio). Dove la proporzione è meno precisa è sul fronte delle reti subìte con il Sirius che ne ha incassate 10 e l’undici di Stoccolma 13. Il confronto in base al rendimento recente contribuisce a indirizzare ulteriormente il pronostico verso la squadra ospite. L’Aik è tornato a vincere all’ultima uscita (2-1 in casa dell’Hammarby) dopo 5 esibizioni che hanno portato solo 2 punti mentre il Sirius, dopo 9 turni, è ancora imbattuto con 4 vittorie iniziali, 4 vittorie nelle ultime 4 uscite con in mezzo un pareggio per 2-2. L’Aik, nonostante il cammino poco brillante, ha comunque fin qui segnato sempre almeno una rete ad eccezione dello 0-1 contro il Malmo di fine aprile mentre gli attaccanti del Sirius non sono ancora mai rimasti a secco realizzando sempre almeno 2 reti. Sulla carta ci possono stare il 2, il Goal e l’Over 2,5. La vittoria del Sirius è offerta a 2.08 da Eplay24, a 2.10 da Sisal e Snai. Il Goal vale mediamente 1.53, l’Over 2,5 rende 1.60 volte la posta.