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Campionato svedese, il Malmo torna alla vittoria? Ecco cosa dicono le quote© EPA

Campionato svedese, il Malmo torna alla vittoria? Ecco cosa dicono le quote

I 24 volte campioni di Svezia ospitano l'Halmstad, ultimo in classifica
1 min
TagsMalmoallsvenskanpronostico

Non sembra proprio questa la stagione del Malmo che, nel campionato in corso, occupa il quint’ultimo posto in classifica avendo fin qui perso 5 delle 9 partite disputate (4 sono le ultime 4). 

Comparazione quote: Malmo-Halmstad segno 1

Oggi (fischio d’inizio alle 15) riceve l’Halmstad che sta messo ancora peggio (è penultimo con 6 punti) ma, a favore del club che ha vinto più campionati in Svezia (24), c’è il fatto che in 9 giornate è sempre riuscito a segnare almeno un gol. Manca solo il ritorno alla vittoria che potrebbe arrivare oggi, da provare l’1. La vittoria del Malmo è quotata a 1.46 da  Eplay24, a 1.45 da Sisal e Snai.

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