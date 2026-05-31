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Campionato brasiliano, testacoda Palmeiras-Chapecoense: segno 1 d’obbligo all’Allianz Parque© Getty Images

Campionato brasiliano, testacoda Palmeiras-Chapecoense: segno 1 d’obbligo all’Allianz Parque

Classifica e numeri spingono la capolista, super favorita per i bookie
Amedeo Paioli
2 min
TagsPalmeiras-ChapecoenseCampionato brasilianopronostico

La prima in classifica contro l’ultima. Il campionato brasiliano stasera propone il più classico dei testacoda con la capolista Palmeiras che viaggia con ben 7 lunghezze di vantaggio sul Flamengo secondo e 8 sulla Fluminense terza. Il fanalino di coda Chapecoense ha messo fin qui insieme soltanto 9 punti e si trova già a -6 dalla penultima e, soprattutto, a 11 lunghezze di distanza dalla quint’ultima (la prima posizione utile per non retrocedere). Certo siamo quasi al giro di boa del campionato e tutto può ancora succedere ma alcune posizioni sembra si stiano già delineando in maniera evidente.

Comparazione quote: Palmeiras-Chapecoense 1+Over 2,5

Il Palmeiras non solo vanta al momento anche il miglior attacco della serie A Betano (ha realizzato 29 reti in 17 partite) ma propone anche la miglior difesa (solo 13 le reti al passivo). La Chapecoense di reti ne ha messe a segno soltanto 17 e ne ha incassate la bellezza di 32 che ne fanno la peggior difesa del torneo. Restando al solo campionato il Palmeiras, nell’ultimo turno, è tornato all’Over 2,5 dopo aver collezionato 6 Under 2,5 consecutivi. La Chapecoense, al contrario, nell’arco delle ultime 6 esibizioni in serie A ha fatto registrare 5 Over 2,5 e un Under 2,5.

Il segno 1 stasera è in lavagna ad una quota contenuta (di poco superiore all’1.20), si potrebbe provare ad abbinarlo all’Over 2,5. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.74 da Eplay24 e Vincitu, a 1.80 da Sisal.

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