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Vasco-Atletico Mg, sfida incerta a Rio de Janeiro: quote e pronostico© Getty Images

Vasco-Atletico Mg, sfida incerta a Rio de Janeiro: quote e pronostico

Per entrambe l'obiettivo, vista la classifica, è quello di allontanarsi dalla zona retrocessione
1 min
TagsVasco-Atletico Mgquotepronostico

Stasera (alle 21 in Italia) si gioca anche Vasco-Atletico Mineiro e questa è una sfida con qualche incertezza in più. Tra le due squadre c’è solo un punto di differenza (il Mineiro è più avanti) ma, soprattutto, entrambe sono pericolosamente vicine al Santos, quart’ultimo, che di punti ne ha conquistati 18.

Comparazione quote: Vasco-Atletico Mg Goal

Evidente obiettivo di entrambe le squadre è, giustamente, quello di allontanarsi il più possibile dalla pericolosa zona retrocessione e i punti in palio stasera, in quest’ottica, sono fondamentali. Il Vasco, in casa, ha un rendimento discreto (5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte) ma l’Atletico in trasferta ha fin qui fatto ben poco (solo 2 vittorie, nessun pareggio e ben 7 sconfitte). Sia il Vasco che l’Atletico Mg, pur non essendo un esempio di regolarità, bene o male le reti le fanno e le prendono per cui, stasera, si potrebbe ricorrere all’esito Goal: quota 1.84 su Vincitu, 1.82 su Eplay24, 1.80 su Sisal.

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