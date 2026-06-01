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lunedì 1 giugno 2026
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Pronostico Turchia-Macedonia, favorita la nazionale di Montella© EPA

Pronostico Turchia-Macedonia, favorita la nazionale di Montella

Il fischio d'inizio dell'amichevole di Istanbul è alle 18.30
1 min
TagsTurchia-MacedoniapronosticoAmichevole

Una, la Turchia, ha conquistato il pass per i Mondiali da seconda classificata nel suo girone (vincendo poi gli spareggi qualificazione contro Romania (1-0) e Kosovo (di nuovo 1-0) mentre l’altra, la Macedonia del Nord, è rimasta fuori dalla finale playoff battuta, in semifinale, dalla Danimarca (0-4). 

Comparazione quote: Turchia-Macedonia segno 1

Tra amichevoli e qualificazioni la nazionale slava non vince da 7 partite di fila mentre la Turchia non perde da 6 incontri consecutivi. Anche se si tratta di una amichevole l’1 sembra obbligatorio. Il successo della Turchia si può giocare a 1.22 su Eplay24, a 1.20 su Betsson, a 1.17 su Bet365.

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