Amichevole Austria-Tunisia: statistiche, migliori quote e pronostico

Pronostico Austria-Tunisia: segno 1

L’Austria ha vinto il suo girone di qualificazione davanti a Bosnia Erzegovina e Romania e ha poi continuato la sua striscia positiva battendo, nelle due amichevoli successive, Ghana (5-1) e Corea del Sud (1-0). La Tunisia ha fatto lo stesso nel gruppo H del suo continente lasciando dietro di sè, a distanza siderale, Namibia e Liberia. Poi è stata però eliminata dal Mali (ai rigori) negli ottavi di Coppa d’Africa con le ultime due esibizioni senza squilli contro Haiti (1-0) prima e Canada (0- 0) poi. Con il Mondiale alle porte difficile pensare a una gara con tanto impegno però, alla fine, è l’1 che si lascia preferire. Il successo austriaco è quotato a 1.48 da Eplay24 e da Netwin, a 1.45 da Sisal.