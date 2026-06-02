Pronostico Lussemburgo-Italia, Azzurri a caccia del successo aspettando il nuovo Ct

Italia e Lussemburg o si ritrovano di fronte in amichevole a distanza di 12 anni: finì 1-1 un test di preparazione per quello che è stato l’ultimo Mondiale a cui gli Azzurri hanno preso parte. Azzurri che per l’occasione saranno... Azzurrini. Silvio Baldini , selezionatore ad interim, ha dato infatti spazio alla linea verde. Si gioca per (ri)costruire l’Italia del futuro, il risultato allo “Stade de Luxembourg” conta poco o niente. Ecco quote e pronostico di Lussemburgo-Italia .

Pronostico Lussemburgo-Italia: Multigol 2-4

Un’Italia che tra il 1972 e il 1981 ha affrontato e battuto 6 volte il Lussemburgo nelle qualificazioni ai Mondiali, 19 le reti segnate e una sola al passivo. I nostri odierni avversari hanno evitato la retrocessione dalla Lega C di Nations League battendo Malta con un complessivo 5-0 nel doppio confronto. Un “uno-due” utile a spezzare una serie di nove partite senza successi (un pareggio e otto ko), con due soli gol all’attivo nel periodo. Un ruolino di marcia modesto ma, in presenza di un’Italia “sperimentale”, in lavagna il divario è meno netto di quanto sarebbe in condizioni “normali”. Favorito il segno 2, in lavagna a 1.54, con No Goal e Under 2,5 più probabili rispetto a Goal e Over 2,5. Ragionevole ipotizzare che la sfida possa regalare minimo due, massimo quattro reti. Il Multigol 2-4 è in lavagna a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su Eurobet, a 1.48 su Snai.