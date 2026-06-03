Capocannoniere Mondiali 2026, per le quote è sfida a due

Mbappé capocannoniere dei Mondiali? Ecco le quote dei bookmaker

Kylian Mbappé ha già segnato 12 gol in due edizioni dei Mondiali ed è a meno 4 dal record di Miroslav Klose, in vetta alla classifica dei giocatori che hanno segnato più reti alla fase finale di un Mondiale. Il francese, secondo i bookie, è il favorito per vincere la classifica marcatori a fine torneo. Mbappé capocannoniere Mondiali 2026 vale 7 per Eplay24, 6 per Sisal e Snai. I bookie individuano in Harry Kane il primo rivale per il francese. Non può essere altrimenti per un “killer” che ha segnato 61 reti in 51 presenze stagionali con il Bayern. Kane capocannoniere dei Mondiali 2026 si gioca a 8 su Eplay24 e NetBet, a 6 su Sisal. I bookie puntano sui nomi forti, anche se la storia dei Mondiali (e questo sarà il più lungo della storia) insegna che qualche nome a sorpresa può sempre uscir fuori. La leggenda Leo Messi (13 gol totali alla fase finale dei Mondiali) si gioca tra 12 e 16, Lamine Yamal tra 15 e 18. Haaland top scorer in Canada, Usa e Messico si gioca a 15. Tra i nomi di tanti campioni manca quello di Cristiano Ronaldo, più defilato secondo gli operatori: per CR7 l’offerta tocca quota 20.