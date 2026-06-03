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Pronostici amichevoli nazionali, l’Olanda di Malen è favorita contro l’Algeria© APS

Pronostici amichevoli nazionali, l’Olanda di Malen è favorita contro l’Algeria

Le quote del match in programma a Rotterdam
Federico Vitaletti
2 min
TagsOlanda-Algeriapronosticoquote

Per Olanda e Algeria il Mondiale è dietro l’angolo e quello di stasera (ore 20.45) a Rotterdam rappresenta un test da prendere sul serio. Ecco il pronostico di Olanda-Algeria

Comparazione quote: Olanda-Algeria Multigol Casa 2-4

Le due nazionali, risultati alla mano, si presentano in gran forma all’appuntamento. L’Olanda, che ha dominato il suo girone di qualificazione ai Mondiali, non perde una gara casalinga dall’ottobre del 2023, quando fu sconfitta dalla Francia. I Tulipani non hanno mai incrociato prima le “Volpi del deserto”: l’ultimo incrocio con una selezione africana risale ai Mondiali del 2022, vittoria per 2-0 contro il Senegal. Di contro, l’Algeria torna ad affrontare una nazionale europea dalla sconfitta per 4-3 contro la Svezia di quasi un anno fa. A fine marzo l’Algeria di Mahrez e Ibrahim Maza (talento in forza al Leverkusen) ha pareggiato 0-0 con l’Uruguay; solo un 1-1 per l’Olanda contro l’Ecuador, match segnato dall’espulsione di Dumfries al 12° minuto. Quella guidata da Vladimir Petkovic è una nazionale organizzata e che concede poco: anzi, zero nei primi tempi, almeno nelle ultime nove partite disputate. Resta comunque un match dal pronostico favorevole agli Orange, l’1 è proposto a 1.38 mentre il pareggio sale a 4.50. I bookie tuttavia credono molto nella possibilità che l’Olanda riesca ad andare a segno da due a quattro volte: il Multigol Casa 2-4 è in lavagna a 1.59 su Eplay24 e NetBet, a 1.57 su Snai.

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