Amichevole Francia-Costa d'Avorio, il pronostico sorride a Mbappé e compagni

Cinque vittorie e un pareggio. Così la Francia ha vinto il suo girone di qualificazione ai Mondiali staccando immediatamente il biglietto per Canada, Usa e Messico dove, tra l’altro, rientra tra le favorite per la vittoria finale .

Comparazione quote: Francia-Costa d’Avorio Goal

La nazionale di Deschamps punta infatti alla terza finale consecutiva con l’obiettivo di dimenticare la seconda, quella del 2022, persa ai rigori contro l’Argentina. Nel suo percorso di preparazione e avvicinamento a questa prestigiosa competizione i “Bleus” affontano stasera in amichevole la Costa d’Avorio (poi, in attesa del debutto al Mondiale contro il Senegal al Meadowlands Stadium di East Rutherford il 16 giugno prossimo, è prevista un’ultima amichevole contro l’Irlanda del Nord). Anche la nazionale africana ha vinto, da imbattuta, il suo girone di qualificazione con 8 vittorie e 2 pareggi in 8 gare realizzando ben 25 reti senza subirne alcuna. Si tratta quindi di un test di buon livello qualitativo per entrambe le squadre che, pur restando ogni tanto a secco, fanno registrare una discreta regolarità realizzativa. Il segno 1 sembra inevitabile, il Goal ci potrebbe stare. La vittoria della Francia è offerta a 1.28 da Eplay24, a 1.27 da Betsson, a 1.26 da Bwin. Il Goal è proposto a 1.93 da Eplay24, a 1.91 da William Hill, a 1.85 da BetFlag.