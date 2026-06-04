Pronostici amichevoli internazionali, i consigli per Irlanda del Nord-Guinea e Slovenia-Cipro

Tra qualificate al Mondiale e nazionali invece escluse dalla più prestigiosa competizione intercontinentale, il calendario propone altre amichevoli in programma. Al secondo gruppo (quelle che non hanno in tasca il biglietto per Canada, Usa e Messico) appartengono Irlanda del Nord e Guinea chiamate oggi ad affrontarsi in un match con pochi spunti di interesse su un campo neutro spagnolo dove, anche in ottica tifoserie, il richiamo non dovrebbe essere irresistibile.

Comparazione quote: Irlanda del Nord-Guinea segno 1