Arnaldi-Cobolli, semifinale tutta azzurra al Roland Garros: il pronostico

Il Roland Garros 2026 verrà ricordato per il ritiro di Jannik Sinner ma anche, e soprattutto, per le imprese degli altri tennisti azzurri . Protagonisti della semifinale di venerdì (ore 14.30) saranno infatti due giocatori italiani: Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Ecco chi è il favorito , secondo i bookmaker, per raggiungere lo storico traguardo della finale del Roland Garros .

Comparazione quote: Cobolli batte Arnaldi

Dal 1991 ad oggi, nessun tennista era mai stato così tante ore in campo (quasi 18) per raggiungere i quarti di finale di uno Slam. Matteo Arnaldi il "maratoneta" ha eliminato nell'ordine Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe, prima di beneficiare del ritiro di Berrettini nei quarti di finale. Adesso Arnaldi, che con la semifinale raggiunta ha già scalato 71 posizioni nella classifica Atp Race, è atteso da un altro derby, contro Flavio Cobolli. Il romano ha sconfitto in rimonta un cliente ostico come Auger-Aliassime, perdendo il primo set per poi imporsi con un triplice 6-4. A livello di circuito maggiore, ttra i due tennisti azzurri ci sono due precedenti: a Umago nel 2023 vinse Arnaldi ma Flavio si è aggiudicato quello dello scorso anno, proprio al Roland Garros (secondo turno), in 4 set: 6-3 6-3 6-7 6-1. Nelle previsioni dei bookmaker sarà Cobolli a diventare il sesto italiano della storia a raggiungere una finale Slam. Il successo di Flavio è quotato a 1.40 da Eplay24, a 1.38 da Eurobet e da BetFlag. L'ennesima impresa di Arnaldi si gioca a 2.90 su Eplay24, a 2.85 su BetFlag e Planetwin. Dunque, Cobolli favorito su Arnaldi ma i bookie si aspettano un altro match piuttosto lungo. L'esito Over 3,5 set nell'incontro è infatti quotato a 1.50 mentre è a 2.35 l'ipotesi che il derby azzurro possa concludersi in 3 soli set.

Antepost Vincente Roland Garros: Zverev favorito ma...

Il nome dell'altro finalista del Roland Garros uscirà dalla sfida tra Zverev e Mensik. Proprio il tedesco, in assenza di Alcaraz e Sinner, sembra avere la strada spianata verso la vittoria del suo primo Slam in carriera. Questo almeno è il parere dei bookie che bancano a 1.50 il trionfo di Zverev, il suo primo rivale è Cobolli dato a 4.30. Più staccati, in lavagna, Mensik e Arnaldi che si giocano rispettivamente a 7 e a 12. Ma in questo Roland Garros, lo abbiamo visto, può succedere davvero di tutto...