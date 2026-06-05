Amichevole Ungheria-Finlandia, il pronostico di una sfida tra deluse

Nella lista delle nazionali che prenderanno parte ai prossimi Mondiali non cercate i nomi di Ungheria e Finlandia : tempo perso. I magiari tornano in campo a distanza di oltre due mesi, quando nel giro di pochi giorni vinsero 1-0 contro la Slovenia e pareggiarono 0-0 con la Grecia .

Comparazione quote: Ungheria-Finlandia Multigol 2-4

Oggi (ore 19.45) è in programma la terza amichevole di fila alla Puskas Arena di Budapest. La rivale sarà la Finlandia, che nulla ha potuto lo scorso 31 maggio contro la Germania: netto 4-0 per i tedeschi. Una sconfitta che evidentemente influenza le valutazioni dei bookmaker, con l’1 dell’Ungheria che si gioca a 1.55 mentre il 2 scandinavo può toccare quota 6.00. Strano ma vero, l’Ungheria nelle ultime quattro esibizioni non ha mai fatto registrare il Multigol 2-4. Un esito che potrebbe tornare a farsi vedere: quota 1.40 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Snai.