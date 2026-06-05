Kane e Haaland contro Messi e Ronaldo? Non nel fantacalcio ma nelle quote sulla miglior coppia gol

Miglior coppia gol ai Mondiali: a quanto è quotata Messi+Ronaldo

Il meccanismo è semplice: occorre pronosticare quale delle coppie presenti in una lista segnerà più reti nell'arco dell'intero torneo. Solo in una scommessa di questo tipo (o magari nel Fantacalcio e in qualche videogame) poteva capitare di veder affiancati campioni come Kane e Haaland. Sono loro, secondo i bookmaker, i favoriti per segnare più gol in tutto il Mondiale. Quota 2.25 per la coppia formata dall'inglese e dal norvegese. Chi ha preferenze diverse può lasciarsi intrigare dal tandem francese-spagnolo formato da Mbappé e Lamine Yamal. Forse il fuoriclasse del Barcellona ha un po' meno gol e più assist nelle corde ma Francia e Spagna possono fare tanta strada nel torneo. Ecco perchè in questa scommessa si trovano a quota 3.00. Sul terzo gradino del podio trovare due campioni che hanno segnato un'epoca e che sono al loro ultimo Mondiale. Si tratta di Messi e Cristiano Ronaldo, che per l'occasione... giocano insieme. Forse non saranno più quelli di una volta ma prima di lasciare il testimone ad altri vorranno lasciare il segno. Quota 6.00 per l'ipotesi che siano Messi e Ronaldo la miglior coppia gol del Mondiale. Si sale a 12 per il tandem formato dal brasiliano Vinicius e dal tedesco Havertz (coppia variegata, niente da dire) mentre chi ama il brivido può considerare il duo Malen-Olise per provare un investimento in grado di rendere ben 50 volte la posta.