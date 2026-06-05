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Leao, futuro in Premier League? Ecco le destinazioni più probabili secondo i bookie© LAPRESSE

Leao, futuro in Premier League? Ecco le destinazioni più probabili secondo i bookie

Il portoghese ha annunciato di desiderare una nuova avventura e adesso si può puntare sulla sua prossima squadra
Federico Vitaletti
2 min
TagsProssima squadra LeaoquoteLeao Arsenal

"Al Milan ho dato tutto quello che potevo, adesso desidero una nuova sfida". Le parole di Rafa Leao hanno scosso un ambiente, quello rossonero, già in pieno fermento vista la situazione societaria. E contestualmente hanno fatto partire il toto-nomi relativo alla prossima squadra di Leao. C'è materiale a sufficienza per puntarci sopra: ecco le quote dei bookie.

Prossima squadra Leao al 1 settembre: le quote

Contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione che si aggira sui 50 milioni di euro. Rafa Leao ha un Mondiale da sfruttare come vetrina per attrarre ulteriori estimatori. Che al momento si possono individuare principalmente in Turchia (Galatasaray e Fenerbahce) e in Premier League, destinazione gradita al portoghese. In un primo momento si era parlato di Manchester United ma nelle ultime ore ha preso consistenza l'ipotesi Arsenal, alla ricerca di un esterno d'attacco per la fascia sinistra da consegnare ad Arteta. L'accostamento di Leao all'Arsenal trova riscontro nelle quote dei bookmaker, che bancano a 5 la fumata bianca entro il 1 settembre. Sempre a 5 viene offerto il trasferimento del portoghese al Galatasaray mentre è a 6 la possibilità che Leao sia un un nuovo giocatore del Manchester United. Tra le squadre che, secondo i bookie, hanno significative chance di piazzare il colpo Leao ci sono poi Fenerbahce e Chelsea, date a 9, stessa quota per una qualsiasi squadra della Saudi Pro League. Insomma, la "partita" è apertissima…

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