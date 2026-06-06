Pronostico Usa-Germania, Pulisic vuole sfatare il tabù europeo: il pronostico

Pronostico Usa-Germania: Goal

Gli Usa hanno battuto 3-2 il Senegal nell'ultima amichevole giocata ma sono chiamati a sfatare il "tabù europeo": zero vittorie nelle ultime 10 gare giocate contro nazionali del Vecchio Continente: due pareggi e otto sconfitte. Difficile che la maledizione si possa spezzare al cospetto della Germania, reduce da 8 vittorie di fila l'ultima delle quali (4-0) con la Finlandia. Tra l'altro ben 7 volte, in occasione di questo filotto, i tedeschi hanno segnato almeno 2 gol. Trattandosi di un'amichevole comunque tutto può succedere, tenendo poi presente che gli Usa vantano due vittorie negli ultimi quattro scontri diretti con la Germania. Secondo i bookmaker sono gli uomini di Nagelsmann a pretendere i favori del pronostico. Il segno 2 è offerto a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag e Planetwin. Il pareggio (l'ultima volta, per la Germania, contro l'Italia a marzo 2025) si gioca a 4.10, il successo statunitense è tra 4.60 e 5.00. Gli Stati Uniti avranno una spinta in più dal pubblico di casa e, complice il potenziale offensivo della Germania, l'incontro dovrebbe essere divertente. Ci stanno sia il Goal (1.53) che l'Over 2,5 (1.47).