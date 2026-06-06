Cobolli-Zverev, in palio il Roland Garros: tedesco favorito, Flavio vince almeno un set?

Comparazione quote: Cobolli-Zverev vincente incontro

Cobolli è approdato in finale senza giocare il derby italiano con Arnaldi, messo fuori causa da un virus ancora prima di scendere in campo. Flavio, certo di entrare nella top ten del ranking Atp, è pronto a giocarsi le sue chance contro il numero 2 del seeding, diventato di colpo il grande favorito in assenza di Sinner e Alcaraz. Tra Cobolli e Zverev ci sono 4 precedenti, tutti andati in scena nell'ultimo anno. Il primo si è giocato proprio al Roland Garros, con vittoria per tre set a zero di Sascha. L'unico successo del romano è arrivato a Monaco, 12 giorni dopo a Madrid la "vendetta" del tedesco che conduce per tre a uno negli scontri diretti. Secondo i bookie Zverev interromperà il tabù e, alla sua quarta finale Slam in carriera, sarà il vincitore della sfida in programma sul Court Philippe Chatrier. La vittoria di Zverev è quotata a 1.24 da Eplay24, a 1.23 da Eurobet e BetFlag. Strada in salita dunque per Flavio, bancato vincente a 3.95 da Eplay24, a 3.85 da Planetwin, a 3.60 da William Hill.

Percorso brillante quello di Zverev a Parigi, culminata con le vittorie contro i talentuosi Jodar e Mensik. Bene anche Cobolli, che ha ceduto un set contro Svajda e Auger-Aliassime per poi beneficiare del ritiro di Arnaldi e guadagnandosi la finale senza alcun dispendio di energie. Un fattore che Flavio dovrà esser bravo a trasformare in vantaggio in questa finale, vincendo almeno un set (quota 1.46) o realizzando il primo break dell'incontro (quota 2.54). Alla lunga dovrebbe comunque prevalere la maggior attitudine di Zverev a giocare questo tipo di partite. Da valutare, nel set betting a 5, il 3-1 in favore del tedesco. Un'opzione quotata a 3.45 da Eplay24 e da Eurobet, a 3.40 da Bet365.