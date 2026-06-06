Ultimo nel girone di qualifiazione sudamericano e con un risultato del genere il Mondiale per il Cile stavolta resta un avvenimento da guardare in tv. Nelle ultime due edizioni consecutive a cui ha preso parte (2010 e 2014) il Cile riuscì a raggiungere gli ottavi di finale, un traguardo centrato anche nel 1998, ma da allora la nazionale di Santiago non ha più preso parte alla fase finale della più prestigiosa kermesse intercontinentale. Stasera farà da “sparring partner” al Portogallo che, al contrario, ha vinto il suo girone di qualificazione europeo (davanti a Irlanda, Ungheria e Armenia) mettendosi in tasca il biglietto per Canada, Usa e Messico. Ecco il pronostico di Portogallo-Cile .

Comparazione quote: Portogallo-Cile 1+Over 2,5

In precedenza la nazionale lusitana aveva conquistato la Nations League battendo in finale (ai rigori) la Spagna dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul 2-2. La sfida di stasera contro il Cile non mette alcuna posta in palio ma, carta e numeri alla mano, sembra che il divario tra le due squadre sia notevole. In questi ultimi giorni, nelle amichevoli disputate, le sorprese non sono mancate ma stavolta sul segno 1 non sembra ci possano essere dubbi. La quota per la vittoria del Portogallo è inevitabilmente bassissima e allora si potrebbe provare ad aggiungere l’Over 2,5 così da renderla un po' più interessante. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.53 da Eplay24 e NetBet, a 1.62 da Sisal.