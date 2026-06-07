Amichevole Grecia-Italia, stavolta il pronostico non sorride ai ragazzi di Baldini

Un gol di Pio Esposito è stato sufficiente all' Italia di Silvio Baldini per battere il Lussemburgo . Questa sera è in programma un'altra amichevole , dal coefficiente di difficoltà più elevato, contro la Grecia . Ecco quote e pronostico di Grecia-Italia , in programma domenica 7 giugno alle 21.

Comparazione quote: Grecia-Italia Goal

Come l'Italia anche la Grecia non si è qualificata ai prossimi Mondiali e anzi la sua corsa si è fermata prima degli spareggi: un deludente terzo posto, alle spalle di Scozia e Danimarca, in un girone formato da sole 4 nazionali. I risultati dicono che la Grecia è tutt'altro che in palla: tre pareggi, l'ultimo dei quali contro la Svezia, più un ko con il Paraguay. L'ultimo successo risale a metà novembre, 3-2 alla Scozia. E l'Italia? Meglio nella ripresa contro il Lussemburgo, con il gol vittoria di Pio Esposito e qualche altra chance mancata per il raddoppio. Zero patemi in difesa ma stasera, ragionevole ipotizzarlo, gli Azzurri dovranno gestire qualche momento di difficoltà in più. Per le quote è la Grecia a partire favorita, l'1 è a 1.95 mentre il bis della "Giovane Italia" è proposto a 3.15. Con occasioni attese da una parte e dell'altra, spazio all'esito Goal, in lavagna a 1.67 su BetFlag e Snai, a 1.71 su Eplay24.

Marcatori: a quanto è quotato Pisilli

Per quanto riguarda i marcatori, sponda Grecia i più accreditati ad andare a segno sono Pavlidis e Douvikas, dati a 2.00 e 2.50. Pio Esposito, a 3.50, è l'azzurro con più chance di segnare per gli operatori. Occhio all'abilità negli inserimenti del romanista Pisilli, proposto marcatore a 5.