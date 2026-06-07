Marocco-Norvegia, che sfida! Migliori quote e pronostico

Nel panorama delle amichevoli internazionali di questi giorni spicca senza dubbio Marocco - Norvegia . Entrambe hanno dominato i loro gironi di qualificazione e si presentano con grandi ambizioni ai prossimi Mondiali . Ecco quote e pronostico di Marocco-Norvegia , in programma domenica 7 giugno alle 21, ora italiana.

Pronostico Marocco-Norvegia: segno X

Da un lato c'è il Marocco, salito al settimo posto nel ranking mondiale, dall'altro la Norvegia di Haaland che nelle ultime 15 partite (12 vittorie e 2 pareggi) ha perso solo contro l'Olanda. I Leoni dell'Atlante sono stati la rivelazione dei Mondiali in Qatar, quando arrivarono fino in semifinale. Polemiche a non finire per la vittoria a tavolino della Coppa d'Africa, a cui ha fatto seguito l'addio del Ct Regragui. Pur cambiando guida tecnica, i risultati sono rimasti di pregevole fattura: tre vittorie e un pareggio sotto la gestione di Mohamed Ouahbi.

Si potrebbe obiettare che questi risultati sono arrivati contro nazionali dal livello modesto, mentre la Norvegia ha avuto modo di misurarsi di recente contro Svizzera (0-0) e Svezia (3-1). Per le quote parte davanti la Norvegia, vincente a 2.14 su Eplay24 conbtro il 3.10 previsto per il Marocco. Su GoldBet e Planetwin il 2 norvegese è offerto a 2.10, sulle medesime lavagne il Marocco vincente è a 2.85. Da non escludere il pareggio in un match che si preannuncia equilibrato. Il segno X vale 3.30 per Eplay24, Betsson e Netwin.