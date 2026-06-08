Pronostico Francia-Irlanda del Nord, Deschamps vuole riscattare il ko contro la Costa d'Avorio
Che dietro l’angolo la sorpresa ci poteva stare era stato detto e segnalato. La sfida tra due nazionali che avevano chiuso da imbattute il proprio girone di qualificazione al Mondiale (una in Europa, l’altra in Africa) la diceva lunga sul fatto che, soprattutto in amichevole, qualcosa potesse andare in maniera diversa da come tutti (quote comprese) la pensavano. E, visto che entrambe le formazioni facevano (e fanno) registrare una discreta regolarità realizzativa, si era anche detto che l’1 sembrava inevitabile ma che il Goal ci poteva stare. Alla fine è andata proprio così con la Francia che, in casa, ha perso 1-2 contro la Costa d’Avorio regalando uno dei risultati più imprevedibili di questo giro di amichevoli internazionali che precede il via del Mondiale.
Pronostico e quote Francia-Irlanda del Nord: 1+NoGoal
I “Bleus” ci riprovano stasera, stavolta contro l’Irlanda del Nord che è invece reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Guinea. Certo quella africana non può essere definita avversaria irresistibile ma, per una nazionale giovanissima come quella di Belfast (l’età media supera di un soffio i 22 anni), è comunque un ottimo risultato. Dalla Guinea alla Francia c’è però una bella differenza e appare difficile che la nazionale guidata da O’Neill possa ripetersi contro la corazzata guidata da Deschamps. Stavolta il segno 1 (e, probabilmente, il NoGoal) non dovrebbero tradire le attese. La combo 1+NoGoal è offerta a 1.57 da Eplay24 e NetBet, a 1.67 da Sisal.