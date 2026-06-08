Olanda-Uzbekistan, test contro Fabio Cannavaro per gli Orange: il pronostico

Le partite amichevoli , proprio perché non c’è alcuna posta in palio, nascondono sempre delle insidie e, spesso, gare dall’esito apparentemente scontato regalano poi risultati assolutamente imprevedibili. Ne sa qualcosa l’Olanda che solo qualche giorno fa ha incontrato l’Algeria e, carta e quote alla mano, ne avrebbe dovuto fare un sol boccone. E invece? Invece no, visto che alla fine l’undici africano ha vinto per 1-0 con una rete messa a segno a qualche minuto dalla fine del match. E questo nonostante gli “Orange” avevano effettuato il doppio dei tiri totali (17 contro 8) di cui solo 6 nello specchio della porta (contro i 2 dell’Algeria, uno dei quali è finito in rete).

Pronostico Olanda-Uzbekistan: Over 2,5

All’Olanda, prima di esordire nel Mondiale il 14 giugno prossimo contro il Giappone, è rimasta da disputare un’ultima amichevole, quella di stasera a New York contro l’Uzbekistan, nazionale che si è qualificata anch’essa (per la prima volta) alla fase finale di un Mondiale. La nazionale guidata da Fabio Cannavaro pure è reduce da un ko visto che, poco meno di una settimana fa, ha incontrato il Canada rimediando una sconfitta (0- 2). In questa occasione sono stati 6 i tiri totali dell’Uzbekistan (contro i 10 del Canada), metà dei quali sono finiti fuori, uno è stato respinto e 2 soli hanno centrato lo specchio della porta. Un passo falso l’Olanda lo ha già commesso e, anche se in vista del debutto all’At&T Stadium di Arlington i “Tulipani” non vorranno certo prendersi dei rischi, appare difficile che ce ne possa scappare un altro. Anche le quote la pensano allo stesso modo attribuendo al segno 1 un premio contenuto (supera di poco l’1.20). Con l’Over 2,5 si sale a 1.50 con Eplay24 e StarYes, a 1.52 con Sisal.