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lunedì 8 giugno 2026
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Amichevoli nazionali Under 21, il pronostico di Italia-Albania© LaPresse

Amichevoli nazionali Under 21, il pronostico di Italia-Albania

Gli Azzurrini, per l'occasione affidati a Carmine Nunziata, partono favoriti contro i pari età albanesi
1 min
TagsItalia-Albania Under 21Amichevolepronostico

In aggiunta alle nazionali maggiori in campo oggi ci saranno anche quelle Under 21 e tra queste anche l’Italia affidata, per l’occasione, a Carmine Nunziata (visto che Silvio Baldini ha guidato gli “Azzurri” contro Lussemburgo e Grecia). 

Comparazione quote Italia-Albania Under 21: segno 1

Avversaria degli “Azzurrini” l’Albania, squadra sicuramente meno tecnica ma molto aggressiva, che non sembra però irresistibile anche se il tecnico azzurro deve fare i conti con un gruppo che, ancora una volta, presenta moltissime novità. Alla fine il tasso qualitativo superiore dovrebbe comunque fare la differenza, ok il segno 1: quota 1.28 su Eplay24, 1.27 su Bet365, 1.25 su BetFlag.

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