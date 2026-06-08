Amichevoli nazionali Under 21, il pronostico di Italia-Albania
In aggiunta alle nazionali maggiori in campo oggi ci saranno anche quelle Under 21 e tra queste anche l’Italia affidata, per l’occasione, a Carmine Nunziata (visto che Silvio Baldini ha guidato gli “Azzurri” contro Lussemburgo e Grecia).
Comparazione quote Italia-Albania Under 21: segno 1
Avversaria degli “Azzurrini” l’Albania, squadra sicuramente meno tecnica ma molto aggressiva, che non sembra però irresistibile anche se il tecnico azzurro deve fare i conti con un gruppo che, ancora una volta, presenta moltissime novità. Alla fine il tasso qualitativo superiore dovrebbe comunque fare la differenza, ok il segno 1: quota 1.28 su Eplay24, 1.27 su Bet365, 1.25 su BetFlag.