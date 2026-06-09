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martedì 9 giugno 2026
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Amichevoli Nazionali, il pronostico di Ungheria-Kazakistan© EPA

Amichevoli Nazionali, il pronostico di Ungheria-Kazakistan

Gli uomini di Marco Rossi cercano un'altra vittoria dopo quella ottenuta contro la Finlandia
Marco Sasso
1 min
TagsUngheria-KazakistanpronosticoMarco Rossi

Riflettori puntati sul “Nagyerdei Stadion” di Debrecen per la sfida amichevole tra l’Ungheria e il Kazakistan. La Nazionale allenata da Marco Rossi giunge all’appuntamento dopo aver battuto la Finlandia per 2-1 mentre l’undici guidato da Talgat Baysufinov non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro l’Armenia.  

Comparazione quote: Ungheria-Finlandia 1+Multigol 2-4

Da segnalare che il Kazakistan nelle precedenti 6 gare disputate non ha mai fatto registrare l’Over 2,5, sono ben 6 i Multigol 1-2 consecutivi al triplice fischio dell’arbitro. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dell’Ungheria. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.25 mentre la doppia chance X2 è proposta a 3.75. Quanti gol verranno messi a segno nel corso dei 90 minuti di gioco? Da provare la combo 1+Multigol 2-4, a 1.80 su Eplay24 e su NetBet, a 1.78 su Sisal.

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