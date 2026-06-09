Arabia Saudita-Senegal, per le quote finirà così...

Il Senegal , reduce dal “3-2” subito dagli Usa , si appresta a sfidare sul neutro di San Antonio l’Arabia Saudita . La Nazionale allenata da Pape Thiaw è in gran forma, nelle precedenti 10 partite disputate prima di affrontare gli Usa aveva fatto registrare la bellezza di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta (a tavolino).

Il Senegal segna almeno 2 gol? Scopri le migliori quote dell’Over 1,5 Ospite

Discorso totalmente differente per quanto riguarda l’Arabia Saudita. I “Figli del deserto” con il “3-0” inflitto al Portorico sono riusciti a mettere la parola fine su una serie di 4 sconfitte consecutive. Per le quote non sembrano esserci grossi dubbi, il Senegal parte nettamente con i favori del pronostico. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna a 1.62 mentre l’1 paga mediamente 5.00. Under o Over 2,5? L’esito che prevede al massimo due reti al novantesimo è offerto a 1.75 mentre il suo opposto regala un moltiplicatore pari a 1.95. Il Senegal nelle ultime 3 amichevoli disputate ha sempre messo a segno almeno due reti. Da provare l’Over 1,5 Ospite al triplice fischio dell’arbitro: quota 1.74 su Eplay24, StarYes e Vincitu.