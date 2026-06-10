Pronostici amichevoli nazionali, il Portogallo di Cristiano Ronaldo è favorito contro la Nigeria

Comparazione quote Portogallo-Nigeria: Multigol 1-2 primo tempo

La Nigeria “maledice” i rigori per non essersi qualificata ai Mondiali: rigori fatali nel playoff africano con la Repubblica Democratica del Congo. E rigori di nuovo fatali nelle semifinali dell’ultima Coppa d’Africa, stavolta contro il Marocco. Per Okoye e compagni si presenta l’occasione di conquistare un risultato di prestigio contro una nazionale che, pur decisamente appoggiata dalle quote (il segno 1 è in lavagna a 1.25) magari non vorrà rischiare troppo in vista dell’esordio ai Mondiali proprio contro la Repubblica Democratica del Congo. Occhi puntati sulla prima frazione, che potrebbe regalare una o due reti. Il Multigol 1-2 primo tempo è un’ipotesi in lavagna a 1.55 su Eplay24, a 1.56 su Vincitu, a 1.57 su Sisal.