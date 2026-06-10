Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici amichevoli nazionali, il Portogallo di Cristiano Ronaldo è favorito contro la Nigeria© EPA

Pronostici amichevoli nazionali, il Portogallo di Cristiano Ronaldo è favorito contro la Nigeria

Il segno 1 vale una quota irrisoria, occhi puntati allora su...
2 min
TagsPortogallo-NigeriapronosticoCristiano Ronaldo

Dopo aver battuto 2-1 il Cile, il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta l’ultimo test pre-Mondiale contro una nazionale africana, la Nigeria.  Le “Super Eagles” sono reduci dal 2-2 in amichevole contro la Polonia, risultato che porta a 12 la loro striscia di risultati utili consecutivi (al 90’). Ecco il pronostico di Portogallo-Nigeria, in programma mercoledì 10 giugno alle 21.45.

Comparazione quote Portogallo-Nigeria: Multigol 1-2 primo tempo

La Nigeria “maledice” i rigori per non essersi qualificata ai Mondiali: rigori fatali nel playoff africano con la Repubblica Democratica del Congo. E rigori di nuovo fatali nelle semifinali dell’ultima Coppa d’Africa, stavolta contro il Marocco. Per Okoye e compagni si presenta l’occasione di conquistare un risultato di prestigio contro una nazionale che, pur decisamente appoggiata dalle quote (il segno 1 è in lavagna a 1.25) magari non vorrà rischiare troppo in vista dell’esordio ai Mondiali proprio contro la Repubblica Democratica del Congo. Occhi puntati sulla prima frazione, che potrebbe regalare una o due reti. Il Multigol 1-2 primo tempo è un’ipotesi in lavagna a 1.55 su Eplay24, a 1.56 su Vincitu, a 1.57 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS