Pronostico Inghilterra-Costa Rica: 1+No Goal

La Costa Rica non parteciperà ai prossimi Mondiali, dopo aver presenziato a 5 delle ultime 6 edizioni. “Los Ticos” non vincono da 5 partite e hanno perso le ultime 3 sfide giocate contro squadre qualificate per il Mondiale. L’Inghilterra invece ha vinto 7 delle ultime 9 gare, perdendo solo contro il Giappone. Vero, i “Tre Leoni” stanno segnando poco ma concedono pochissimo e le statistiche ne risentono: 5 Under 2,5 di fila e 8 No Goal negli ultimi 10 incontri. Non solo, la Costa Rica non è mai andata a segno nei due precedenti contro l’Inghilterra, che ha vinto 2-0 l’ultimo test giocato 8 anni fa. Dati che spingono le quote verso 1 e NoGoal. Per i due esiti in combo l’offerta di Eplay24 e Vincitu è pari a 1.56, si sale a 1.65 invece su Sisal.