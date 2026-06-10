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Pronostico Inghilterra-Costa Rica, i precedenti suggeriscono...© APS

Pronostico Inghilterra-Costa Rica, i precedenti suggeriscono...

Un gol di Kane ha permesso ai Tre Leoni di battere la Nuova Zelanda, ora l'amichevole contro i "Ticos"
Federico Vitaletti
2 min
TagsInghilterra-Costa Ricapronosticoquote

Si sono viste due Inghilterre diverse (causa rotazioni) nell’amichevole contro la Nuova Zelanda. É bastata quella del primo tempo (gol di Kane) per piegare un avversario decisamente modesto. Tradotto. Ci si aspetta molto di più dagli uomini di Tuchel, che mercoledì (alle 22 in Italia) sfidano la Costa Rica. Ecco quote e pronostico del match. 

Pronostico Inghilterra-Costa Rica: 1+No Goal

La Costa Rica non parteciperà ai prossimi Mondiali, dopo aver presenziato a 5 delle ultime 6 edizioni. “Los Ticos” non vincono da 5 partite e hanno perso le ultime 3 sfide giocate contro squadre qualificate per il Mondiale. L’Inghilterra invece ha vinto 7 delle ultime 9 gare, perdendo solo contro il Giappone. Vero, i “Tre Leoni” stanno segnando poco ma concedono pochissimo e le statistiche ne risentono: 5 Under 2,5 di fila e 8 No Goal negli ultimi 10 incontri. Non solo, la Costa Rica non è mai andata a segno nei due precedenti contro l’Inghilterra, che ha vinto 2-0 l’ultimo test giocato 8 anni fa. Dati che spingono le quote verso 1 e NoGoal. Per i due esiti in combo l’offerta di Eplay24 e Vincitu è pari a 1.56, si sale a 1.65 invece su Sisal.

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