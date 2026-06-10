Bolivia-Algeria, il pronostico sorride agli uomini di Vladimir Petkovic

La 48ª e ultima nazionale qualificata per i Mondiali è stata l’Iraq, che ha vinto lo spareggio intercontinentale contro la Bolivia. Un 2-1 che ha gettato nello sconforto la nazionale sudamericana, che aveva conquistato in extremis il 7° posto nelle “Eliminatorias” battendo il (già qualificato) Brasile. Una Bolivia che proverà a rialzare la testa dopo i quattro schiaffi presi (tutti nel primo tempo) dalla Scozia in terra americana. Il prossimo avversario sarà l’Algeria, che invece vedremo ai Mondiali nell’ambito di un girone in cui figurano Argentina, Austria e Giordania. Ecco il pronostico di Bolivia-Algeria.