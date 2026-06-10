Bolivia-Algeria, il pronostico sorride agli uomini di Vladimir Petkovic
La 48ª e ultima nazionale qualificata per i Mondiali è stata l’Iraq, che ha vinto lo spareggio intercontinentale contro la Bolivia. Un 2-1 che ha gettato nello sconforto la nazionale sudamericana, che aveva conquistato in extremis il 7° posto nelle “Eliminatorias” battendo il (già qualificato) Brasile. Una Bolivia che proverà a rialzare la testa dopo i quattro schiaffi presi (tutti nel primo tempo) dalla Scozia in terra americana. Il prossimo avversario sarà l’Algeria, che invece vedremo ai Mondiali nell’ambito di un girone in cui figurano Argentina, Austria e Giordania. Ecco il pronostico di Bolivia-Algeria.
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Giù il cappello davanti alle “volpi del deserto”. Hanno recentemente battuto 1-0 l’Olanda a Rotterdam e a fine marzo avevano pareggiato 0-0, sempre in amichevole, contro un’altra nazionale di valore come l’Uruguay. Difficile segnare all’Algeria, quattro clean sheet nelle ultime cinque partite. Negli ultimi 10 match giocati la Bolivia ha battuto solo Trinidad& Tobago e Suriname. Favorita dunque l’Algeria che può segnare almeno due reti (sei gol subiti dalla Bolivia nelle ultime due partite), occhi puntati sull’esito Multigol 1-3 Ospite: quota 1.31 su Eplay24 e su NetBet, 1.27 su Eurobet.