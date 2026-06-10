Pronostico Messico-Sudafrica, il Mondiale inizia con un segno 1? Le quote...

Il tempo delle amichevoli è terminato. Allo stadio “ Azteca ” hanno inizio i Mondiali di calcio 2026 . La gara inaugurale è tra Messico e Sudafrica , come nel 2010: ecco il pronostico del match.

Pronostico e quote Messico-Sudafrica: 1 primo tempo

Il Messico, padrone di casa, scende in campo dopo aver centrato ben 8 risultati utili consecutivi nelle precedenti 8 amichevoli disputate da gennaio ad oggi (6 vittorie e 2 pareggi). Gli uomini di Aguirre il 5 giugno scorso hanno dimostrato di essere in gran forma, Serbia annichilita e battuta con un netto 5-1. Decisamente meno convincente il rendimento del Sudafrica. I ragazzi allenati da Hugo Broos non sono mai riusciti a vincere nelle ultime 5 partite, al “2-1” subìto in Coppa d’Africa contro il Camerun hanno fatto seguito 3 pareggi (1-1 Panama, 0-0 Nicaragua e 1-1 Giamaica) e 1 sconfitta (2-1 Panama) in amichevole. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Messico, il segno 1 è in lavagna a 1.41 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 2.77. Il Messico riuscirà a chiudere in vantaggio la prima frazione di gara? L’1 primo tempo è offerto a 1.91 da Eplay24 e da William Hill, a 1.90 da Betsson.