Pronostico Corea del Sud-Repubblica Ceca: per le quote tra Kim e Schick vincerà...
Nel gruppo A insieme a Messico e Sudafrica ci sono anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Entrambe le Nazionali nelle recenti due amichevoli disputate hanno centrato un doppio successo. Le “Tigri Asiatiche” hanno battuto prima Trinidad & Tobago per 5-0 e poi El Salvador per 1-0 mentre l’undici ceco ha prima superato il Kosovo per 2-1 e poi il Guatemala per 3-1.
Comparazione quote Corea del Sud-Repubblica Ceca: X primo tempo
La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto a 2.72 da Eplay24, a 2.70 da Lottomatica e Snai. La “X” vale 3.15 mentre il “2” si gioca a 2.75 su Eplay24, Bet365 e William Hill. Per quanto riguarda il primo tempo invece è la “X” il segno più probabile. Lo scenario che vede le due Nazionali chiudere in parità la prima frazione di gara è in lavagna a 2.05. Interessante poi nella ripresa il Multigol 1-2. Una o due reti nel secondo tempo moltiplicano una qualsiasi puntata per 1.54 su Eplay24 e NetBet, 1.60 su Sisal.