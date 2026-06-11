Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Corea del Sud-Repubblica Ceca: per le quote tra Kim e Schick vincerà...© APS

Pronostico Corea del Sud-Repubblica Ceca: per le quote tra Kim e Schick vincerà...

Seconda sfida del gruppo A, primo tempo equilibrato?
Marco Sasso
2 min
TagsCorea del Sud-Repubblica CecapronosticoMondiali

Nel gruppo A insieme a Messico e Sudafrica ci sono anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Entrambe le Nazionali nelle recenti due amichevoli disputate hanno centrato un doppio successo. Le “Tigri Asiatiche” hanno battuto prima Trinidad & Tobago per 5-0 e poi El Salvador per 1-0 mentre l’undici ceco ha prima superato il Kosovo per 2-1 e poi il Guatemala per 3-1. 

Comparazione quote Corea del Sud-Repubblica Ceca: X primo tempo

La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto a 2.72 da Eplay24, a 2.70 da Lottomatica e Snai. La “X” vale 3.15 mentre il “2” si gioca a 2.75 su Eplay24Bet365 e William Hill. Per quanto riguarda il primo tempo invece è la “X” il segno più probabile. Lo scenario che vede le due Nazionali chiudere in parità la prima frazione di gara è in lavagna a 2.05. Interessante poi nella ripresa il Multigol 1-2. Una o due reti nel secondo tempo moltiplicano una qualsiasi puntata per 1.54 su Eplay24 e NetBet, 1.60 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS