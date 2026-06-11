Pronostico St. Patrick's-Drogheda, per le quote c'è un chiaro favorito

Campionato irlandese, al “Richmond Park” di Dublino si gioca St. Patrick’s-Drogheda. Le due compagini sono divise in classifica da ben 11 punti. I padroni di casa con 31 reti segnate e 17 subite hanno fatto registrare 9 successi (6 di questi sono arrivati nei lidi amici), 5 pareggi e 5 sconfitte mentre l’undici ospite con 25 reti all’attivo e 32 al passivo vanta solamente 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.