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Pronostico St. Patrick's-Drogheda, per le quote c'è un chiaro favorito© Getty Images

Pronostico St. Patrick's-Drogheda, per le quote c'è un chiaro favorito

Al Richmond Park di Dublino l'esito consigliato è una combo
2 min
TagsSt. Patrick's-Droghedapremier divisionpronostico

Campionato irlandese, al “Richmond Park” di Dublino si gioca St. Patrick’s-Drogheda. Le due compagini sono divise in classifica da ben 11 punti. I padroni di casa con 31 reti segnate e 17 subite hanno fatto registrare 9 successi (6 di questi sono arrivati nei lidi amici), 5 pareggi e 5 sconfitte mentre l’undici ospite con 25 reti all’attivo e 32 al passivo vanta solamente 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. 

Comparazione quote: St. Patrick’s-Drogheda 1+Over 1,5

Almeno sulla carta non sembrano esserci grossi dubbi, il St. Patrick’s non dovrebbe trovare problemi nel liquidare la pratica Drogheda. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è proposto soltanto a 1.33 mentre la doppia chance X2 è offerta a 2.85. Per le quote ci sono poche possibilità di vedere entrambe le squadre andare a segno. Il Goal al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 2.10 mentre lo scenario che vede al massimo una compagine a segno vale mediamente 1.60. Da provare la “combo” che lega il successo dei padroni di casa all’Over 1,5. Un’opzione offerta a 1.53 da Eplay24Sisal e StarYes.

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