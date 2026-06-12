Pronostico Galway-Dundalk, nei due precedenti stagionali si è visto l'Over 2,5
Gli anni d’oro del Dundalk sono un ricordo, nel 2019 il suo ultimo trionfo nel campionato irlandese. Il presente lo vede al quarto posto in classifica, con 29 punti in 19 partite. Un Dundalk che quanto a gol segnati (31) tiene il passo di chi sta davanti ma ci sono anche 28 reti al passivo a rallentarne la corsa verso le primissime posizioni. Questa sera il Dundalk fa visita al Galway, che ha solo 2 punti di vantaggio sulla penultima. Ha anche però giocato “solo” 18 partite, nell’arco delle quali ha messo insieme 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.
Pronostico Galway-Dundalk: Over 2,5
Tra i dati meritevoli di rilievo c’è quello relativo ai 6 Over 2,5 consecutivi collezionati dal Galway in casa. In pratica, dopo le prime due gare interne caratterizzate da soli 2 gol totali, non si è mai scesi sotto la soglia delle 3 segnature complessive. Il Dundalk in trasferta ha pareggiato ben 6 volte su 9, vincendo solo in casa dello Shelbourne per 3-2. I precedenti in questo campionato? Galway-Dundalk 2-2, Dundalk-Galway 2-1. Ecco perché i bookie si aspettano un altro match con almeno tre reti: l’Over 2,5 si può giocare a1.60 su Snai, Sisal e Eplay24.