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Pronostico Germania-Curaçao, per le quote sarà goleada tedesca© APS

Pronostico Germania-Curaçao, per le quote sarà goleada tedesca

Prima apparizione in assoluto al Mondiale per la nazionale caraibica, alle prese con un avversario di gran lunga superiore
Federico Vitaletti
2 min
TagsGermania-CuraçaopronosticoMondiali

Davide contro Golia. Nel gruppo E dei Mondiali, i primi a 48 squadre, possono capitare sfide tra nazionali dai valori tecnici diversi, per non dire opposti. Germania-Curaçao è una di queste. Da un lato i tedeschi, 4 volte vincitori dei Mondiali ma eliminati ai gironi sia nel 2018 che nel 2022. Dall’altro la nazionale del Paese più piccolo che abbia mai partecipato alla fase finale del torneo intercontinentale. Ecco quote e pronostico di Germania-Curaçao, in programma domenica 14 giugno alle ore 19.00. 

Comparazione quote Germania-Curaçao: Over 3,5

Fin qui la nazionale allenata da Dick Advocaat si è fatta notare per il folklore: convocazioni via radio e arrivo in aeroporto su un bus vintage, all’insegna della musica e del divertimento. Esserci in fondo è già una vittoria. Segnare un gol ai tedeschi rappresenta la vera sfida sul campo, anche se non sarà facile visto che la Germania viene da 9 vittorie di fila e nel periodo ha registrato 5 clean sheet. Curaçao, vale la pena ricordarlo, ha staccato per la prima volta nella storia il biglietto per i Mondiali chiudendo al primo posto il suo girone nella terza e decisiva fase, con 3 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo dei quali decisivo (0-0) in casa della favoritissima Giamaica. Da vedere se e quanto il muro caraibico reggerà di fronte all’urto dell’acciaio tedesco. Per i bookie la favola Curaçao almeno stavolta non avrà un lieto fine. Quota 1.03 per la vittoria della Germania, il 2 può arrivare fino a 50! Ipotizzando un match con almeno 4 reti totali, l’esito da considerare è l’Over 3,5: in lavagna a 1.45 su BetFlag, a 1.46 su Betsson, a 1.48 su Eplay24.

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