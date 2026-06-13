Mondiali, gruppo C: il pronostico di Haiti-Scozia

Il momento di serenità è finito. Da stanotte per Haiti e Scozia si torna a giocare con una posta in palio, una posta enorme visto che si tratta del passaggio del turno nel campionato del mondo 2026 appena iniziato. Per la nazionale caraibica si tratta della seconda partecipazione alla fase finale di un mondiale (la prima e unica precedente risale al 1974 in Germania dove fu eliminata nella fase a gironi, battuta da Italia, Polonia e Argentina) e l’undici di Port au Prince si presenta a questo appuntamento avendo vinto il proprio girone di qualificazione.

Comparazione quote: Haiti-Scozia segno 2

Nella gara d’esordio affronta la Scozia che pure è approdata a questa prestigiosa competizione come prima classificata del suo gruppo di qualificazione. La compagine anglosassone ha frequentato questa fase finale già in 8 occasioni (l’ultima nel 1998) dove non è però mai riuscita a superare la prima fase. Nella fase di preparazione sia Haiti che Scozia hanno disputato quattro amichevoli. I centroamericani hanno battuto solo la Nuova Zelanda (4-0) perdendo con Tunisia (0-1) e Perù (1-2) e pareggiando (1-1) contro l’Islanda mentre McTominay e compagni hanno perso le prime due esibizioni (entrambe 0-1) contro Giappone e Costa d’Avorio aggiudicandosi invece le due successive contro Curacao (4- 1) e Bolivia (4-0). La differenza sotto il profilo qualitativo tra le due squadre esiste, eccome e la possibilità di incamerare 3 punti preziosissimi contribuirà a fare la differenza. Il segno 2, dalla quota anche più elevata del previsto, non sembra in discussione. Il successo della Scozia è in lavagna a 1.54 su Eplay24 e Netwin a 1.57 su GoldBet e Lottomatica.