Pronostico Svezia-Tunisia, segna Gyokeres? A quanto è quotato un gol del bomber

Pronostico Svezia-Tunisia: Gyokeres marcatore

Pesantissime le uniche due vittorie ottenuti dagli svedesi nelle ultime 10 partite: entrambe sono arrivate, contro Ucraina e Polonia, negli spareggi per l’accesso ai Mondiali. Gyokeres è stato l’assoluto protagonista di quel doppio match e resta l’uomo più atteso nelle fila della sua nazionale (per la cronaca, si gioca marcatore con la Tunisia a 2.60). C’è da dire però che la Svezia subisce gol da 11 partite consecutive. Per invertire il trend servirebbe un clean sheet contro una Tunisia che non ha segnato contro Canada (0-0), Austria (0-1) e Belgio (0-5). Il meglio gli africani lo hanno fatto vedere (almeno nelle qualificazioni) in difesa, con zero gol subìti in 10 partite e 28 punti raccolti sui 30 totali in palio. Curiosità: anche a Qatar 2022 la Tunisia incontrò una nazionale scandinava al debutto: finì 0-0 con la Danimarca. Per le quote Svezia favorita: l’1 è proposto a 1.85 da Eplay24, Netwin e Bet365. Il pareggio vale circa 3.40, il 2 della Tunisia oscilla tra 4.20 e 4.50. Non sono tuttavia da escludere sorprese. Per coprire un ventaglio più ampio di risultati, il consiglio è di considerare il Multigol 1-3: a 1.30 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.36 su Sisal.