Lo Scomm fa il botto: un milione di euro di vincite!
Lo Scomm fa il botto: oltre 1 milione di euro vinti grazie a una giocata antepost da record. Quale? Andiamo con ordine. Ancora una volta Lo Scomm si conferma protagonista nel panorama del betting sportivo. Il celebre tipster ha fatto esultare migliaia di appassionati in tutta Italia grazie a una proposta antepost che si è rivelata vincente, generando vincite complessive superiori al milione di euro.
La doppia previsione che ha fatto centro
La giocata proposta da Lo Scomm univa due eventi di assoluto livello internazionale: la vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros e il successo dei New York Knicks nel campionato NBA. Una combinazione che, al momento della pubblicazione, appariva ambiziosa, ma che si è trasformata in una straordinaria intuizione vincente. Con il trionfo del tennista tedesco sulla terra rossa parigina e il titolo conquistato dalla franchigia di New York stanotte, la doppia antepost è andata completamente a segno, regalando importanti profitti a tutti coloro che hanno deciso di seguire il pronostico. L’incredibile risultato ha acceso l’entusiasmo della community, che sui social ha celebrato l’ennesima previsione vincente del tipster. Un successo che conferma la capacità di Lo Scomm di individuare con largo anticipo le migliori opportunità di mercato nei grandi eventi sportivi internazionali.
Chi è Lo Scomm
Lo Scomm è un famoso tipster, uno dei più seguiti con oltre mezzo milione di follower sui canali social.
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