Lo Scomm fa il botto: un milione di euro di vincite!

La doppia previsione che ha fatto centro

La giocata proposta da Lo Scomm univa due eventi di assoluto livello internazionale: la vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros e il successo dei New York Knicks nel campionato NBA. Una combinazione che, al momento della pubblicazione, appariva ambiziosa, ma che si è trasformata in una straordinaria intuizione vincente. Con il trionfo del tennista tedesco sulla terra rossa parigina e il titolo conquistato dalla franchigia di New York stanotte, la doppia antepost è andata completamente a segno, regalando importanti profitti a tutti coloro che hanno deciso di seguire il pronostico. L’incredibile risultato ha acceso l’entusiasmo della community, che sui social ha celebrato l’ennesima previsione vincente del tipster. Un successo che conferma la capacità di Lo Scomm di individuare con largo anticipo le migliori opportunità di mercato nei grandi eventi sportivi internazionali.

Chi è Lo Scomm

Lo Scomm è un famoso tipster, uno dei più seguiti con oltre mezzo milione di follower sui canali social.

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