Mondiali, la Spagna di Lamine Yamal debutta contro Capo Verde: quote e pronostico

Una, la Spagna , rientra tra le favorite per la vittoria finale mentre l’altra, Capo Verde , è al debutto assoluto alla fase finale di un Mondiale . La sfida, in programma oggi, tra queste due nazionali ricorda molto quella di Davide contro Golia anche se il finale potrebbe essere diverso. Ecco quote e pronostico di Spagna-Capo Verde, in programma alle 18ad Atlanta.

Comparazione quote: Spagna-Capo Verde Over 3,5

L’ex colonia portoghese(fino al 1975), dopo aver ripetutamente sfiorato la qualificazione al Mondiale, è finalmente riuscita nel suo intento ma adesso il percorso si complica. La nazionale iberica, nonostante qualche mezzo passo falso fatto registrare negli ultimi tempi, cambia completamente quando c’è la posta in palio. E oggi la posta in palio c’è, eccome. In tutte le competizioni, se si esclude il ko ai rigori contro il Portogallo nella finale di Nations League (2-2 al termine dei supplementari), la Spagna non perde da 30 partite consecutive (l’ultima sconfitta, 0-1 in amichevole con la Colombia, risale al 22 marzo 2024). L’unica nota positiva favore di Capo Verde è il 3-0 alla Serbia nella penultima amichevole disputata (il 3-0 successivo contro le Bermuda non può essere considerato rilevante). Tante parole per dire che l’1 appare scontato anche se, probabilmente, per le Furie Rosse non sarà una vera e propria passeggiata. L’1 paga infatti 1.08 su Eplay24, 1.07su Snai, 1.06 su Bet365. Per trovare una quota più interessante bisogna guardare in direzione dell’Over 3,5: a 1.86 su Eplay24, 1.85 su William Hill, 1.83 su Betsson.