Gruppo H dei Mondiali, Arabia Saudita-Uruguay: statistiche, quote e pronostico

La notte Mondiale , in Italia, parte a mezza... notte con il gruppo H che completa la sua giornata. Di fronte Arabia Saudita e Uruguay con la nazionale asiatica che partecipa alla fase finale per la settima volta. Nelle sei edizioni precedenti ha stupito all’esordio, nel 1994 negli Usa, arrivando fino agli ottavi di finale dove fu poi eliminata dalla Svezia (1-3). Nelle cinque successive l’Arabia Saudita è andata sempre fuori al termine della fase a gironi non vincendo mai una gara nelle prime tre e conquistando l’intera posta in palio una volta sola nelle ultime due (in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022).

Vince l’Uruguay? Scopri a quanto è quotato il segno 2

L’Uruguay si è qualificato per questo Mondiale chiudendo al terzo posto il girone sudamericano (insieme a Colombia, Brasile e Paraguay). Per la “Celeste” questa è la quindicesima presenza alla fase finale della competizione che è riuscita a vincere all’esordio (in casa nel 1930) e in Brasile (vent’anni dopo, nel 1950). Poi è finita tre volte al quarto posto mentre per sei volte non si è qualificata (nel 1934 e nel 1938 poi non ha neanche partecipato). Questo è però il passato mentre adesso per entrambe le nazionali parte la nuova avventura nella quale entrambe vorranno ben figurare. I sauditi nell’arco delle ultime 8 esibizioni hanno vinto (al 90’) soltanto una volta (3-0 al Portorico all’ultima uscita) mentre l’Uruguay nelle ultime 4 amichevoli non è andato oltre i 3 pareggi e una sconfitta (1-5 contro gli Usa). Qualche sorpresa in questo Mondiale già si è vista ma stavolta sembra si possano assecondare le quote che concedono fiducia al segno 2. La vittoria dell’Uruguay sull’Arabia Saudita è offerta a 1.44 da William Hill, a 1.45 da Snai, a 1.46 da Eplay24. Meno probabile il successo saudita, valutato 7.50, il pareggio supera quota 4.