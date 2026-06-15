Come finirà Iran-Nuova Zelanda? Ecco chi è favorito secondo i bookie

Comparazione quote: Iran-Nuova Zelanda segno 1

La nazionale iraniana è reduce da 3 vittorie consecutive in altrettante gare amichevoli mentre quella dell’Oceania, dopo 7 ko e un pareggio, era tornata alla vittoria contro il Cile. Entusiasmo durato pochissimo perché poi, nelle successive (ultime) due amichevoli ha perso prima contro Haiti (0-4) e poi contro l’Inghilterra (0-1). Si tratta di una sfida tra squadre che hanno molti limiti ma, alla fine, l’1 è il segno che si lascia preferire: quota 1.95 su Eplay24, 1.90 su BetFlag e Snai, 1.85 su William Hill.