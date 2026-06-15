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martedì 16 giugno 2026
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Argentina-Algeria, Petkovic prepara il piano anti-Messi© APS

Argentina-Algeria, Petkovic prepara il piano anti-Messi

La visione My Combo del torneo secondo SisalTipster
4 min
TagsArgentina-AlgeriaMy Combo SisaltipsterMessi

Fase a gironi dei Mondiali, riflettori puntati su uno dei match più attesi della prima giornata. La difesa del titolo da parte dell’Argentina inizia contro l’Algeria di Vladimir Petkovic, nell’ambito del gruppo J di cui fanno parte anche Austria e Giordania

My Combo: la sintesi su Argentina-Algeria

Per le “Volpi del Deserto” è il quinto gettone al torneo iridato, difficile ma non impossibile l’obiettivo di migliorare gli ottavi del 2014. I risultati dicono che entrambe sono già in forma Mondiale: non solo vittorie ma anche tanti clean sheet a referto. Ora però non sono più amichevoli, la posta in palio c’è e la classe anche, grazie alla “doppia M” Messi-Mahrez ma non solo. L’Albiceleste dovrà dribblare le insidie che si nascondono dietro alla gara inaugurale: nel 2022 perse con l’Arabia Saudita, nel 2018 pareggiò con l’Islanda. Tuttavia, i sudamericani hanno vinto le ultime sei partite di Coppa del Mondo contro selezioni africane. Nella visione My Combo ldi SisalTipsterMessi e compagni confermeranno il trend conquistando la vittoria davanti al pubblico di Kansas City. Poche nazionali al mondo possono vantare un tridente come quello formato da Messi, Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Con tanta qualità a disposizione, l'Argentina può segnare almeno due reti per la settima gara consecutiva. Inutile girarci intorno, in Argentina-Algeria è la “Pulce” il protagonista più atteso. É al suo sesto Mondiale, vuole migliorare il bottino di tredici gol nelle fasi finali di questo torneo e festeggiare la sua 200ª presenza con l’Albiceleste. Dai suoi piedi passeranno le manovre più pericolose dell’Argentina e l’Algeria potrebbe ricorrere alle maniere forti per provare ad arginarlo. Se Messi è destinato a subìre almeno quattro falli in partita, qualche spiraglio in più potrebbe aprirsi per le incornate del “Toro”. In Argentina-Algeria il primo acuto può arrivare proprio dal capocannoniere dell’ultima Serie A, Lautaro Martinez.

In sintesi, ecco la My Combo su Argentina-Algeria: Vittoria Argentina + Argentina segna almeno 2 gol + Messi subisce almeno 4 falli + Lautaro Martinez sblocca la gara.

La Curiosità

Un solo precedente tra Algeria e Argentina, si tratta di un’amichevole giocata a giugno 2007. In quell’occasione vinse l’Albiceleste per 4 a 3 e, l’allora (quasi) ventenne Lionel Messi, realizzò la sua prima doppietta in nazionale. Il Mondiale è fatto di tante belle storie, di campioni già affermati (come Messi) e di giovani che sognano di diventarlo. Uno di questi è Luca Zidane, figlio di Zinedine. Zizou Jr di mestiere fa il portiere e ha scelto di rappresentare i colori dell’Algeria. Prima di pensare a come fermare Messi e soci deve convincere il suo Ct, Petkovic, a dargli una maglia da titolare. In fondo, l’ex Lazio lo ha già gettato nella mischia in sette occasioni…

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