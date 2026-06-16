Pronostico Mondiale, chi vince secondo l'Ingegnere

Le partite del Mondiale si susseguono e le sorprese non stanno davvero mancando. La caccia al titolo iridato è dunque iniziata e sono in molti a chiedersi chi sarà a vincere i Mondiali di calcio. Tra loro anche il tipster l'Ingegnere, che in un video pubblicato sul canale YouTube del Corriere dello Sport si è esposto, rendendo nota la sua previsione.