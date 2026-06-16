Pronostico Mondiale, chi vince secondo l'Ingegnere
Le partite del Mondiale si susseguono e le sorprese non stanno davvero mancando. La caccia al titolo iridato è dunque iniziata e sono in molti a chiedersi chi sarà a vincere i Mondiali di calcio. Tra loro anche il tipster l'Ingegnere, che in un video pubblicato sul canale YouTube del Corriere dello Sport si è esposto, rendendo nota la sua previsione.
Pronostico Mondiale, ecco chi vincerà secondo l'Ingegnere
Non sarà la Spagna, bloccata all'esordio da Capo Verde, e neanche la Francia, prossima al debutto contro il Senegal. L'Ingegnere punta su un'altra nazionale europea, considerata dal tipster l'Ingegnere la favorita per la vittoria dei Mondiali. Per scoprire di chi si tratta guarda sul link qui sotto: si riferisce al video pubblicato sul canale YouTube del Corriere dello Sport.
https://youtube.com/shorts/4om9rbdfnFA?is=yEeztvEl3LiHMlKv
Chi è l'Ingegnere
L'Ingegnere è uno dei tipster più famosi e affermati d'Italia. Ingegnere di nome e di fatto, in quanto laureato al Politecnico di Torino nel 2018, è appassionato di statistiche e di calcio. Il suo obiettivo è formulare pronostici che vanno dritti all'obiettivo: vincere. Da anni è un punto di riferimento della sua Community che conta circa 250 followers sui vari canali social.