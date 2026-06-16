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martedì 16 giugno 2026
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Pronostico Mondiale, chi vince secondo l'Ingegnere© APS

Pronostico Mondiale, chi vince secondo l'Ingegnere

Il famoso tipster ha le idee chiare: scopri la sua previsione sulla nazionale che trionferà nel Mondiale delle Americhe
2 min
TagsL'IngegnereMondiali di Calciopronostici

Le partite del Mondiale si susseguono e le sorprese non stanno davvero mancando. La caccia al titolo iridato è dunque iniziata e sono in molti a chiedersi chi sarà a vincere i Mondiali di calcio. Tra loro anche il tipster l'Ingegnere, che in un video pubblicato sul canale YouTube del Corriere dello Sport si è esposto, rendendo nota la sua previsione.

Pronostico Mondiale, ecco chi vincerà secondo l'Ingegnere

Non sarà la Spagna, bloccata all'esordio da Capo Verde, e neanche la Francia, prossima al debutto contro il Senegal. L'Ingegnere punta su un'altra nazionale europea, considerata dal tipster l'Ingegnere la favorita per la vittoria dei Mondiali. Per scoprire di chi si tratta guarda sul link qui sotto: si riferisce al video pubblicato sul canale YouTube del Corriere dello Sport.

https://youtube.com/shorts/4om9rbdfnFA?is=yEeztvEl3LiHMlKv

Chi è l'Ingegnere

L'Ingegnere è uno dei tipster più famosi e affermati d'Italia. Ingegnere di nome e di fatto, in quanto laureato al Politecnico di Torino nel 2018, è appassionato di statistiche e di calcio. Il suo obiettivo è formulare pronostici che vanno dritti all'obiettivo: vincere. Da anni è un punto di riferimento della sua Community che conta circa 250 followers sui vari canali social. 

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