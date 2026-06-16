Mondiali 2026, tocca a Deschamps! Il pronostico di Francia-Senegal

Comparazione quote Francia-Senegal: Goal

Sia i transalpini che l’undici africano hanno staccato il biglietto per questa fase finale vincendo, da imbattuti, i rispettivi gironi di qualificazione. I primi staccando l’Ucraina e concludendo con 5 vittorie e un pareggio, la seconda superando di un paio di lunghezze la Repubblica Democratica del Congo con un bilancio complessivo di 7 vittorie e 3 pareggi. Il Senegal ha poi finito da imbattuta la Coppa d’Africa (6 vittorie e un pareggio) vincendo anche la finale ai supplementari ma non il trofeo visto che, dopo tante polemiche durante e dopo il match, questo è stato assegnato a tavolino al Marocco padrone di casa. Per i “Bleus” dopo la qualificazione 4 amichevoli con 3 vittorie (Brasile, Colombia e Irlanda del Nord ma anche una sconfitta (1-2 contro la Costa d’Avorio) realizzando 9 reti e subendone 5. Il Senegal invece, dopo la finale di Rabat ha giocato anch’esso 4 amichevoli con 2 vittorie, una ko (2-3 contro gli Usa) e un pareggio a reti inviolate, neanche una settimana fa, contro l’Arabia Saudita. La nazionale di Deschamps segna ma di reti ne subisce anche e allora si deve doverosamente partire con il segno 1 (a 1.50) ma il Goal, più interessante può rappresentare una valida alternativa. Almeno una rete per parte in Francia-Senegal si gioca a 1.97 su Eplay24 e su Betsson, a 1.90 su Snai.