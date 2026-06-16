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martedì 16 giugno 2026
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Austria-Giordania, tra ritorni e prime volte: il pronostico© Getty Images

Austria-Giordania, tra ritorni e prime volte: il pronostico

Diverse sorprese fin qui al Mondiale, stavolta vincerà la favorita?
2 min
TagsAustria-Giordaniapronosticoquote

L’ultima presenza dell’Austria alla fase finale di un Mondiale risale al 1998 e il suo ritorno come protagonista in questa competizione coincide con l’esordio assoluto della Giordania nella più prestigiosa competizione intercontinentale. 

Comparazione quote: Austria-Giordania segno 1

La neodebuttante ha raggiunto questo traguardo finendo al secondo posto (dietro la Corea del Sud e davanti all’Iraq) del suo girone e ha fatto benissimo nella Coppa araba ma, prima e dopo non ha per niente brillato (nelle ultime 5 esibizioni non è mai riuscita a vincere). L’Austria, al contrario, dopo aver messo in tasca il biglietto per i Mondiali, ha disputato tre gare amichevoli vincendole tutte (5-1 al Ghana, 1-0 alla Corea del Sud, 1-0 alla Tunisia). Le due nazionali saranno di fronte a Santa Clara alle 6 di mattina (in Italia) di mercoledì 17 giugno completando la prima giornata del gruppo J. Le sorprese al Mondiale non mancano mai ma in questa occasione il segno 1 non dovrebbe tradire le attese. La vittoria di Arnautovic e compagni si gioca a 1.36 su Eplay24Bet365 e Sisal, a 1.35 su Snai.

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