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Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, il pronostico è tutto per Cristiano Ronaldo e compagni© EPA

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, il pronostico è tutto per Cristiano Ronaldo e compagni

I lusitani, al debutto in questo gruppo K, dovrebbero domare i "Leopardi"
Federico Vitaletti
2 min
TagsPortogallo-CongoCristiano Ronaldopronostico

Dal 1974 non capitava di vedere la Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali. Un ritorno celebrato grazie al successo sulla Giamaica nel playoff intercontinentale. Ad aspettare al varco i “Leopardi”, in questo loro debutto nel gruppo K, sarà il fortissimo Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ecco il pronostico di Portogallo-DR Congo, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 19.00 (in Italia).

Comparazione quote Portogallo-Congo: 1+Over 2,5

Un Portogallo che proprio contro la Nigeria aveva chiuso il suo ciclo di amichevoli: vittoria per 2-1 dei lusitani, che pochi giorni prima con lo stesso risultato avevano piegato il Cile. Il Congo viene da un ko per 2-1 contro il Cile e da uno 0-0 con la Danimarca, risultati alla mano quella africana si caratterizza come una nazionale abbonata a No Goal e Under 2,5. Il Portogallo quanto a qualità è di un altro pianeta, ad esperienza anche essendo al suo settimo Mondiale di fila: nel 2022 fu eliminato ai quarti dal MaroccoLusitani favoriti in questo primo incrocio  in assoluto con i “Leopardi”, in alternativa (o in abbinamento) al segno 1 si può valutare l’Over 2,5. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.84 da Eplay24, a 1.90 da Sisal e Snai.

 

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